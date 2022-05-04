Москва, 4 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Западным средствам массовой информации запрещают брать интервью у представителей российской власти. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Когда [западными СМИ] направляются запросы на интервью, и мы начинаем их готовить с точки зрения логистики — время согласовывать, формат и так далее — вдруг оказывается, и нам об этом журналисты сообщают, что им запрещают брать интервью у российской стороны», — сказала она в эфире радиостанции Sputnik.

По словам Захаровой, такие инциденты наблюдались при запросе журналистов из Германии и Испании.

«Мы подготовили интервью, ответы на вопросы одного их крупнейших испанских агентств, и они дали заднюю», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова прокомментировала подготовку Брюсселем нового пакета санкций против России. Официальный представитель МИД РФ заявила, что не будет долго рассуждать по поводу готовящихся ограничений в энергетике.

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