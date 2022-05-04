Новосибирск, 4 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 25 апреля по 3 мая произошло 1636 пожаров. Из них 88% случаев — это горение сухой растительности и мусора. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Mchs.rk.gov.ru Травяной пожар

«В результате возгораний в быту 12 человек получили травмы, шестеро погибли, — уточнили в ведомстве. — Пожарные МЧС России спасли 16 человек из горящих строений».

Отмечается, что рост количества природных пожаров отмечается в регионе третью неделю подряд. Большинство возгораний — палы травы и сжигание мусора на участках с последующим переходом огня на большие территории. Так, с 25 апреля по 3 мая существовала непосредственная угроза 27 населённым пунктам и 35 садовым обществам.