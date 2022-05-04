Москва, 4 мая, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Минувшие выходные (30 апреля — 3 мая0 отметились серьезной распродажей альткоинов, входящих в топ-50 по капитализации, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

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«В частности можно отметить токены Polkadot (-16%), Solana (-16%), Avalanche (-20%) и Fantom (-30%), хотя подобная динамика наблюдалась и по огромному количеству других монет.

Причем, перспектива дальнейшего снижения стоимости на 50% от текущих отметок и выше сохраняется, так как альткоины продемонстрировали невероятные темпы роста в 2021 года в отсутствие значительных коррекций (рост в 10 и более раз), что кажется невозможным даже для криптовалютного рынка.

Биткоин (BTC) чувствует себя лучше и по-прежнему держится выше мартовских минимумов, однако, судя по всему, так будет продолжаться недолго. Ближайшей целью по главной криптовалюте является отметка в $37 тысяч.

Сейчас порядка 50% всех монет в обращении приносят их владельцам прибыль. По мере дальнейшего падения котировок эта цифра будет уменьшаться, например, на отметке в $33 тысячи прибыльными будут уже только 40% монет, а вместе с этим будет расти количество желающих продать убыточные активы.

Каких-то крупных новостей в индустрии нет, вследствие чего инвесторы полностью сосредоточены на состоянии глобальной экономики, которая, как считают многие, скатывается в стагфляцию.

В таких условиях желающих покупать сверхрискованные инструменты крайне мало. Тем не менее, они есть.

Например, ряд инвесторов (в том числе такие игроки как FTX и Circle) выделили $1 млрд для создания венчурного фонда Asymmetric Fund, чьей специализацией станет финансирование криптостартапов», — пояснил эксперт.

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