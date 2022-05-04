Воронеж, 4 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Жёлтый уровень погодной опасности установлен в Воронежской области на 4 мая, это следует из прогностической карты Росгидрометцентра для Центрального федерального округа.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж

Согласно прогнозу, до 18:00 4 мая на территории региона действует предупреждение о грозах. Также синоптики предупреждают о сильном ветре — до 16 метров в секунду, прогноз также действует до 18:00 4 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, на короткой рабочей неделе воронежцев ждёт значительное похолодание — если 4 мая дневная температура составит до +16, то уже 5 мая будет только +11, а в ночь на 6 мая столбик термометра может опуститься до нуля. Впрочем, уже на выходных, 7–8 мая, прогнозируется до +19.