Бостон, США, 4 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Милуоки Бакс» во втором матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:86.

(сс) Keith Allison Джейлен Браун в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бостона» Джейлен Браун, на счету которого 30 очков. В составе «Милуоки» форвард Яннис Адетокунбо набрал 28 очков.

Таким образом, «Бостон» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч пройдёт 7 мая.