4 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 10:57 — REGNUM Первую репетицию парада в честь Дня Победы провели военнослужащие в Симферополе вечером 3 мая. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж Александра Полегенько.

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

По центру Симферополя строевым шагом прошли военнослужащие различных частей, проехала военная техника, в том числе новейшая. На корпусах техники нанесена буква Z.

Даже репетиция парада собрала множество зрителей, многие снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Репетиция парада Победы в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

В Симферополе запланированы ещё две репетиции парада — они состоятся 5 и 7 мая. В эти дни в центре крымской столицы будет закрыто движение и ограничена парковка.

Сам традиционный парад в День Победы в этом году состоится без каких-либо ограничений для зрителей — в конце апреля в Крыму сняли запрет на проведение массовых мероприятий. Также в очном формате состоится акция «Бессмертный полк».