Донецк, 4 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили 4 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:41 (совпадает с мск) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка: выпущен 1 снаряд калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

По данным СМИ, после взрыва горит нефтебаза.