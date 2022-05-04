Петропавловск-Камчатский, 4 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. На Камчатке на Командорских островах в Алеутском муниципальном округе уже с 1 июня стартует лососевая путина. На заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб утвердили запретительные меры для промышленных рыболовов и любителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Лосось

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Основной объём лососей планируют выловить в Усть-Камчатском районе, где путина начнётся с 8 июня.

«В Кроноцком заливе Елизовского района и впадающие в него реки лов разрешён с 7 июня; в Усть-Камчатском районе: Камчатский залив — с 8 июня, бассейн реки Камчатка — с 10 июня. С этой же даты промысел начинается в Карагинском и Олюторском районах, за исключением залива Корфа и впадающих в него рек, где лов стартует с 27 июня. В Мильковском и Быстринском районах начало запланировано на 21 июня. На западном побережье основная путина откроется с 11 июля, до этой даты, с 20 июня, приступят к промыслу в Тигильском районе и на реке Озерная», — рассказал министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский.

Любители могут начать рыбалку в реках и озерах с 1 июня, за исключением рек Паратунка и Авача, где лов разрешен будет только с 5 июля.

Запрещено вылавливать чавычу и нерку в реках Авача и Паратунка. Сетками чавычу нельзя ловить на западной Камчатке.

Полностью запрещено и любительское, и промышленное рыболовство в Авачинском заливе. В этом районе смогут ловить рыбу семь дней во второй половине июля и семь дней во второй половине августа только коренные малочисленные народы.

Также промышленное рыболовство запретили в реках Опала, Голыгина, Кошегочек, Первая Явинская, Вторая Явинская.

«На морской акватории в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, а также в Камчатском заливе запрет на вылов составит два дня в неделю. На внутренних водных объектах проходные дни определены от двух до трех дней в неделю в зависимости от района. Также в бассейнах реки Озерная (западная) и реки Камчатка в Мильковском и Быстринском районах два дня промысла будут чередоваться с двумя проходными днями», — сказал Здетоветский.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за время охотоморской путины сезона А, которая проходила с 1 января по 9 апреля, выловили около 300 тыс. тонн минтая.