Магас, 4 мая, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Ингушетии трагедией завершился земельный спор между односельчанами. Тела двоих участников конфликта нашли с огнестрельными ранениями. Троих подозреваемых в совершении убийства ищут, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Убийства

Инцидент произошел 30 апреля в селении Мужичи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц». Прокуратура взяла его расследование под контроль. Тела убитых и автомобили марки «УАЗ» и «Нива» обнаружили вблизи русла реки Асса. На месте происшествия были найдены гильзы калибра 5,45 мм.

«Вечером 30 апреля 2022 года, в с. п. Мужичи Сунженского района между двумя семьями сельского поселения произошёл конфликт с применением огнестрельного оружия. В результате чего на месте погибли два брата 1985 и 1986 гг. рождения», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, в совершении данного преступления подозреваются трое односельчан потерпевших. Их разыскивают.