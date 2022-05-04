Донецк, 4 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Донецкий город Макеевка попал под обстрел украинских войск. Об этом 4 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

Огонь был открыт в 8:41 с позиций украинских войск в городе Авдеевка. Оттуда по направлению в сторону Макеевки выпущен один снаряд калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Ясиноватую.