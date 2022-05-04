Ульяновск, 4 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные палы сухой травы, а также первые лесные пожары. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

По данным ведомства, 3 мая на территории Ульяновской области произошло 19 загораний сухой травы на площади 2,065 гектар.

Кроме того, зарегистрировано три природных пожара, в том числе два — в Барышском районе: площадь возгорания в Сурском и Жадовском участковом лесничествах составила соответственно 1,28 и 0,015 гектара. Ещё один лесной пожар площадью 0,8 гектара потушен в Старомайнском лесничестве.

В управлении добавляют, что все лесные пожары были низовыми, средними.

Помимо этого, в Ульяновской области ликвидирована ещё одна термическая точка: в посёлке Лесхоз Мелекесского района. В ведомстве уточняют, что это был неконтролируемый пал сухой растительности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник главного управления МЧС по Ульяновской области Михаил Осокин просил жителей быть внимательными при обращении с огнём, призывая «не проявлять беспечности», так как своевременно принятые меры противопожарной безопасности оградят «от огненной стихии и спасут жизнь».