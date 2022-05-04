Москва, , 09:31 — REGNUM Предложение отменить до января 2023 года ограничения по максимальной доле рынка для российских торговых сетей, намеревающихся купить уходящие из России зарубежные компании, подготовил Минпромторг РФ. Об этом 4 мая сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

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Отмечается, что Минпромторг уже подготовил соответствующий законопроект и внес его в правительство России.

Также указывается, что представитель ведомства подтвердил изданию, что такие поправки подготовлены, внесены и уже дорабатываются в правительстве и «в самое ближайшее время» будут внесены в Госдуму.

При этом отмечается, что в законопроекте предлагается снять ограничения занимаемой максимальной доли рынка в 25% «для торговой сети, которая собирается совершить сделку по приобретению уходящей с российского рынка иностранной торговой сети».

«Законопроектом установлен четкий порядок приобретения уходящей с российского рынка торговой сети. Для этого покупателю необходимо получить предварительное согласие главы субъекта РФ и положительное заключение ФАС России на предполагаемую сделку», — указали в пресс-службе Минпроморга, уточнив, что этот законопроект призван сохранить рабочие места для сотрудников торговых сетей, уходящих с рынка РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Франции санкции коснулись «простых» граждан России, поживающих в стране.