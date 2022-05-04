Хабаровск, 4 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Строительство жилья в Хабаровском крае ведётся без остановки. Удаётся выявлять проблемные вопросы у застройщиков, которые могут привести к удорожанию себестоимости жилья или к приостановке реализации новых проектов. Для этого министерство строительства регулярно проводит оценку рисков, которые могут оказать негативное влияние в связи с введёнными санкциями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Pixabay.com Строительство жилья

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В этом году планируется сдать более 330 тыс. кв. метров жилья.

Объекты, которые планируются к сдаче в этом году, в основном, укомплектованы, и вероятность ввода их в эксплуатацию высока. На стадии строительства находится 794 тыс. кв. метров жилья (в аналогичный период 2021 года — 685 тыс. кв. метров).

В первом квартале 2022 года введено в эксплуатацию 74,3 тыс. кв. метров жилья, в том числе восемь многоквартирных домов площадью 26,2 тыс. квадратов, а также ряд объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью 48,1 тыс. кв. метров. Достичь показателей прошлого года планируется за счёт сдачи в эксплуатацию жилья в третьем квартале 2022 года.

При этом ряд застройщиков адаптируется к введенным санкциям, заменяя импортное оборудование на российские аналоги.

В прошлом году в Хабаровском крае ввели рекордные за последние четыре года 334 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, более 460 тысяч кв. метров жилья введено в эксплуатацию в текущем году в Самарской области.