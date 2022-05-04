Ярославль, 4 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Ярославле могут построить новый корпус стационара для областной детской клинической больницы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Odkb76.ru Ярославская областная детская больница

Региональные власти объявили аукцион по поиску подрядчика, который займется обоснованием инвестиций в объект капитального строительства. Предполагается возведение стационарного пятиэтажного корпуса на 160 коек, новое здание может появиться на Тутаевском шоссе в Ярославле.

«Основным функциональным назначением объекта является оказание высококвалифицированной, специализированной, круглосуточной, плановой и экстренной, эндокринологической, гастроэнтерологической, нефрологической, онкологической, гематологической, а также пульмонологической, аллергологической, кардиологической, в том числе реабилитационной помощи детям Ярославской области», — отмечается в техническом задании.

Окончательную площадь здания и распределение отделений стационара по этажам определит будущий проектировщик. Также должен быть подсчитан и объем вложений в проект, предполагаемое финансирование стройки обозначено как средства федерального и областного бюджета. Новый стационар необходим детской областной больнице.

«Развитие стационарной службы позволит привести в соответствие нормативам обеспеченность детского населения койками; ликвидировать обращения граждан на условия пребывания в стационаре, состояние отделений; снизить риск занесения и распространения инфекции за счет увеличения количества боксов; снизить напряженную работу таких профилей как детская онкология (простой койки — 2,3), детская кардиология (простой 0,6), экстренная детская хирургия (простой 0,4), детская урология — андрология (простой 0) и обеспечить работу койки в соответствии с СанПиНом», - говорится в техническом задании.

Будущий исполнитель проекта по обоснованию инвестиций в новый стационар определится 19 мая, его работа оценена в 9,7 миллионов рублей. Срок исполнения — ноябрь 2022 года.