Кундуз, Афганистан, 4 мая, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Родственники четырёх молодых людей, арестованных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийство восьми врачей, проводивших вакцинацию от полиомиелита в афганской провинции Кундуз, говорят, что уже три недели ничего неизвестно об их судьбе. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан

Читайте также: Читайте также: Фронт сопротивления обвинил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в убийстве врачей в Афганистане

Семья одного из них, которому нет и восемнадцати лет, заявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хранят молчание о том, жив их сын или мёртв. По словам родственников обвиняемых, радикалы вынудили их признаться в причастности к убийству врачей.

Напомним, восемь сотрудников программы вакцинации от полиомиелита были убиты в марте в северной провинции Кундуз. Два врача, в том числе женщина, были убиты в местности Чахар. Ещё двое мужчин-врачей — в местности Ибрагимхейль, три женщины — в местности Абдулла Дехкан в уезде Имам Сахиб.

Четверо юношей были задержаны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обвинению в убийстве врачей, и их родственники говорят, что не имеют никакой информации о них. Родственник молодого человека, которому ещё не исполнилось 18 лет, сообщил Afghanistan International, что уже в течение трёх недель не имеет известий о том, жив он или мёртв.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали фотографию четырёх юношей, закованных в наручники.

Правозащитники неоднократно выражали обеспокоенность продолжающимися незаконными задержаниями, пытками и принуждением к даче признательных показаний со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе в отношении этих четырёх юношей.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что задержанные убили врачей по приказу Фронта национального сопротивления, но фронт опроверг это утверждение, заявив, что арестованные были «подвергнуты пыткам» талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Задержанные признались в совершении преступления и заявили, что стреляли во врачей по приказу своих лидеров их Фронта сопротивления», — заявил представитель полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кундузе кари Убайдулла Абеди.

Опровергая заявление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Себгатулла Ахмади, представитель Фронта сопротивления сказал Afghanistan International: »К сожалению, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привыкли совершать эти преступления. У нас есть точная информация о том, что врачи в Кундузе были убиты самими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».