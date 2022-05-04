Любань, Ленинградская область, 4 мая, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Автомобиль скорой медицинской помощи насмерть сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на федеральной трассе М-10 «Россия» в городе Любань Ленинградской области, сообщили 4 мая в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло 3 мая на 615-м км трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти около 15:00 мск. «Скорая» со включенными спецсигналами везла пациента с коронавирусом в стационар. На пешеходном переходе в городе Любань автомобиль наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу. В результате женщина-пешеход скончалась на месте ДТП.

«Медик и пациентка в машине не пострадали. После аварии на место происшествия направили другую скорую, которая доставила женщину в больницу», — уточняет издание «47 news».