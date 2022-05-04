Севастополь, 4 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Севастополя за сутки доставили 15 новых пациентов, сообщили в департаменте здравоохранения города 4 мая. Накануне, 3 мая, сообщалось о 13 госпитализированных жителях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки выписаны в связи с выздоровлением после COVID-19 ещё 17 пациентов. В ковид-стационарах остаются 168 человек.

Подтверждено за сутки 18 новых случаев заражения коронавирусом, что на 21 случай меньше, чем накануне. Скончался от осложнений на фоне ковида ещё один пациент.

В общей сложности за более чем два года с начала пандемии в Севастополе подтверждено 83 619 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 80 904 человек, скончались 2 335 пациентов.