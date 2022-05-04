Донецк, 4 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Украинские боевики за сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает 4 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 122 миллиметра, минометы 122 миллиметра, СПГ/РПГ. На горловском — артиллерию 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров, АГС, стрелковое вооружение», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что украинские боевики обстреляли Донецк (Петровский, Куйбышевский и Кировский районы), Горловку (поселки шахт «Комсомолец» и 6\7), Ясиноватую, Лозовое, Ясное, Александровку, Луганское, Еленовку, Докучаевск.