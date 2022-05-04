Пировский район, Красноярский край, , 09:28 — REGNUM В Пировском районе Красноярского края проводится проверка по факту гибели супружеской пары при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в Главном следственном управлении СКР по региону.

Пожар Pixabay.com

4 мая в ходе тушения пожара в частном доме в Пировском районе были обнаружены тела 60-летнего мужчины и его 68-летней супруги с признаками отравления угарным газом.

По данным ведомства, полученным при проверке, супруги проживали в доме вдвоём. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи. Очаг возгорания зафиксирован в районе дверцы топки кирпичной печи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены и проводятся необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, двое пострадавших при пожарах скончались в медучреждениях Башкирии.

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