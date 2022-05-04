Представители МИД Южной Кореи и Японии обсудили двусторонние отношения
Сеул, 4 мая, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёль встретился 3 мая в Сеуле с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, рабочие консультации состоялись впервые за шесть месяцев.
Известно, что представители двух стран обсудили проблемы двухсторонних отношений и возможность их урегулирования новым южнокорейским правительством, рассмотрели результаты визита южнокорейской делегации в Японию.
Участники переговоров также разделили мнение о важности продолжения сотрудничества для улучшения отношений между Сеулом и Токио.
Сообщается, что 4 мая Фунакоси встретится со специальным представителей Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком.