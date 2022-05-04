Кызыл, , 09:28 — REGNUM В Туве на минувшей неделе с 22 по 28 апреля выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Это на один случай больше, чем не предыдущей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Диагноз подтвердился у жителей Кызыла, Кызылского района и Ак-Довурака. Среди заболевших четыре ребёнка.

«На лечении находится 20 человек, в том числе на стационарном — 6. Полный вакцинальный курс прошли 106 748 человек, коллективный иммунитет составил 46%», — отметили в ведомстве.