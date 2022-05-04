Москва, 4 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. У Евросоюза есть способ сделать России больно, сообщила 4 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она прокомментировала подготовку Брюсселем нового пакета санкций против России. Захарова заявила, что не будет долго рассуждать по поводу готовящихся ограничений в энергетике.

«Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать», — сказала официальный представитель МИД.