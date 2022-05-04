Москва, 4 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Долги за использование лесов в России в 2021 году превысили 1 млрд рублей. Таковы итоги проверки главных бюджетных распорядителей в сфере лесного и водного хозяйства за минувший год, сообщает Счётная палата РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Доходы Рослесхоза за год составили 44,6 млрд рублей, а это на 9,1% меньше прогноза. Доход Росводресурсов — около 23 млрд рублей, это значение на 12,6% превышает прогноз.

Рослесхоз не достиг плановых значений по доходам из-за выросшей до 1,1 млрд рублей задолженности по платежам за использование лесов. Кроме того, не принято постановление правительства по повышению ставок арендной платы за пользование лесами, отмечают в ведомстве.

Проверка ведомств показала, что ни одно из них в прошлом году не смогло полностью освоить выделенные бюджетные средства. В Рослесхозе они освоены на 99,4% (50,6 млрд рублей), а в Росводресурсах — на 98,4% (14,8 млрд рублей).

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