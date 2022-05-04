Париж, , 09:24 — REGNUM Во Франции санкции коснулись «простых» граждан России, поживающих в стране, сообщает Le Parisien.

Флаги Франции и ЕС ZeroTwoZero

Российские граждане во Франции столкнулись с трудностями в виде задержки зарплат и блокировки счетов.

Граждане России и Белоруссии во Франции осуждают «дискриминацию» со стороны крупных банковских сетей.

«Моя зарплата поступает от французской компании, и я плачу здесь свои налоги уже шесть лет. Я не олигарх!», — заявила 33-летняя жительница Франции по имени Анна.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония инаугурации президента Франции Эммануэля Макрона после его переизбрания должно состояться утром 7 мая.

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