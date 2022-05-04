Петропавловск, Казахстан, , 09:23 — REGNUM Администрация Петропавловска Северо-Казахстанской области запретила в этом году проводить шествие «Бессмертий полк». Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Бессмертный полк Александр Валиев

Сообщается, что это сделано из-за опасения возможных провокаций. Чиновники опасаются за безопасность участников акции «в связи с обострением геополитической ситуации в соседних странах».

В администрации также сообщили, что акцию проведут в режиме онлайн на республиканском портале. Отмечается, что не запрещается посещать места памяти с портретами участников Великой Отечественной войны в индивидуальном порядке.

Стоит отметить, что об отказе проводить шествие «Бессмертный полк» ранее объявили в ряде городов Казахстана. Организаторы сообщили, что в соцсетях поступает много угроз в отношении тех, кто это собирается проводить или участвовать в акции.