Грозный, 4 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Чечне во время священного месяца Рамадан были построены 80 жилых домов. В них переехали нуждающиеся семьи. Дома расположены почти во всех районах республики. Денежные средства на их возведение выделил Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова по решению его президента Аймани Кадыровой.

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Дома для нуждающихся семей, во многих из которых есть инвалиды, сданы со всеми удобствами и с необходимой обстановкой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Новоселами стали люди, которые раньше не имели своего жилья и находили лишь временное убежище для проживания.

«География нового жилого фонда охватывает всю республику. Появились целые посёлки новостроек, возведенных специально в подарок для нуждающихся семей. Всего более 80 домов. И это всего лишь за 30 дней», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил чеченский лидер, за последние годы в Чечне фонд имени Ахмата Кадырова построил тысячи домов.