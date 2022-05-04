Ульяновск, , 09:21 — REGNUM В Ульяновской области задержаны четверо жителей, которых подозревают в разбойном нападении. Об этом сообщается на сайте управления Росгвардии.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

28 апреля в Вешкайме внимание сотрудников вневедомственной охраны привлекли четверо молодых людей в возрасте 20 — 28 лет, выбегавших с дворовой территории, при этом один из них обронил и тут же спешно подобрал биту. Отмечается, что при виде правоохранителей парни быстро сели в автомобиль, который «резко тронулся с места на высокой скорости».

На подозрительный автомобиль была передана ориентировка, его задержали совместно с сотрудниками ГИБДД на въезде в посёлок Майна. В ходе разбирательств установлено, что двое из четырёх задержанных имеют судимость.

В управлении полагают, что подозреваемые напали во дворе на 25-летнего жителя Вешкаймы, избив и похитив золотые изделия общей стоимостью 200 тыс. рублей. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Ульяновске задержан житель Чувашии, которого подозревают в разбойном нападении на магазин. По данным следствия, он подрабатывал на стройках разнорабочим.

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