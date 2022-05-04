Ижевск, , 09:20 — REGNUM Специалисты минприпроды Удмуртии выехали на проверку ручья вблизи реки Карлутка, вода в котором окрасилась в ярко-зелёный цвет. Об этом пресс-служба ведомства сообщает на своей странице в социальных сетях.

Ручей в Удмуртии vk.com/mprur

В ходе проверки был выявлены локальные участки сброса жидкости соответствующего цвета. В Карлутку жидкость не попала. Настораживающих запахов не обнаружено.

Для точной диагностики специалистами Центральной лаборатории АУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования минприроды УР» были отобраны пробы воды. Окончательные выводы о причинах инцидента будет сделаны по результатам проведенных исследований.

В качестве предположительной причины окраски воды минприроды называет применение специального окрашивающего вещества — флуоресцина, который используется для выявления дефектов трубопроводов и определения мест незаконных врезок. Краситель имеет органическое происхождение, безопасен для человека.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре прошлого года неизвестная жидкость попала в реку Чегандинка возле села Чеганда Каракулинского района Удмуртии. Вода при этом приобрела ярко-голубой цвет.

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