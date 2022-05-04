Москва, , 09:20 — REGNUM Власти Москвы напомнили гражданам, уехавшим отдыхать на всё лето на дачу, о полезных услугах и сервисах на портале mos.ru, которыми они могут воспользоваться онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

Скриншот сайта ag.mos.ru (системы «Активный гражданин») Ag.mos.ru

Так, находясь за городом на даче москвичи с помощью городских электронных ресурсов смогут передать показания счетчиков, оплатить услуги ЖКХ, принять участие в собрании жильцов и т.д.

Портал mos.ru дистанционно предоставляет горожанам более 380 различных онлайн-услуг и сервисов. Также многие электронные сервисы есть в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте правительства Москвы заработал новый сервис. Теперь заявку на поверку или замену счётчиков воды можно подать онлайн.

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