Москва, 4 мая 2022, 09:20 — REGNUM Власти Москвы напомнили гражданам, уехавшим отдыхать на всё лето на дачу, о полезных услугах и сервисах на портале mos.ru, которыми они могут воспользоваться онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

Скриншот сайта ag.mos.ru (системы «Активный гражданин»)
Скриншот сайта ag.mos.ru (системы «Активный гражданин»)
Ag.mos.ru

Так, находясь за городом на даче москвичи с помощью городских электронных ресурсов смогут передать показания счетчиков, оплатить услуги ЖКХ, принять участие в собрании жильцов и т.д.

Портал mos.ru дистанционно предоставляет горожанам более 380 различных онлайн-услуг и сервисов. Также многие электронные сервисы есть в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте правительства Москвы заработал новый сервис. Теперь заявку на поверку или замену счётчиков воды можно подать онлайн.

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