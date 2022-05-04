Владивосток, , 09:18 — REGNUM Экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и корвета «Гремящий» провели учения в заливе Петра Великого. Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе тренировки, которая прошла в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ, моряки нашли и уничтожили подводную лодку условного противника.

Учения противолодочных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ Mil.ru

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На первой стадии учения личный состав фрегата и корвета отработал экстренное приготовление к бою и походу и выход в море в район поиска субмарины условного неприятеля.

«В ходе поисковых мероприятий экипажами кораблей была обнаружена неопознанная подводная лодка, уклонявшаяся от преследования», — уточнили в ТОФ, добавив, что её роль выполняла одна из подводных лодок Тихоокеанского флота.

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Подлодку уничтожили боевые расчёты военных судов, выполнив алгоритм действий по применению противолодочного вооружения с использованием торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000.

Как сообщало ИА REGNUM, Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провёл в акватории залива Петра Великого комплексные учения по противовоздушной, противоминной и антитеррористической обороне, а также по радиоэлектронной борьбе. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ТОФ.