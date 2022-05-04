Калининград, 4 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга одержал победу над калининградским «Локомотивом» в первом матче финальной серии чемпионата России. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Тайм-аут Уралочки

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3:0 (26:24, 26:24, 28:26) в пользу екатеринбургской команды.

«Уралочка-НТМК» повела в серии до трёх побед со счетом 1:0. Второй матч пройдёт в Калининграде 4 мая.