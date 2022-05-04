Горно-Алтайск, , 09:17 — REGNUM Региональный оператор по обращению с отходами Республики Алтай привлечён к ответственности за нарушение сроков вывоза отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мусор в Горно-Алтайске Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай

Нарушения были выявлены ранее в ходе выездных проверок в Горно-Алтайске. Из-за несвоевременного вывоза мусорные контейнеры были переполнены, а прилегающие улицы оказались захламлены отходами.

«По итогам проверок прокурором в апреле текущего года вынесено два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора АУ «Кызыл-Озек-Сервис», — отметили в ведомстве.

По итогам рассмотрения директора признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства и оштрафовали.

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