Ереван, 4 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Протестующие в Ереване представители оппозиции Армении, которые требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, перекрыли грузовыми автомобилями ереванский Киевский мост. Акцию протеста 4 мая транслируют в прямом эфире местные новостные порталы.

Hetq.am/Narek Aleksanyan Протесты в Ереване

В данный момент на мост прибыли специальные подразделения армянской полиции «Красные береты», пытающиеся восстановить автомобильное движение.

При этом оппозиция Армении собирается продолжить 4 мая протестные акции и ситуация в Ереване продолжает быть напряженной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе оппозиционных акций в Ереване 3 мая полиция задержала 155 человек.