Москва, , 09:15 — REGNUM Заявления киевского режима противоречивы, поэтому не следует на них ориентироваться. Об этом 4 мая сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

МИД РФ, 10.02.2022 Дарья Антонова, ИА REGNUM

В МИДе прокомментировали ход переговоров с Украиной, отметив, что сегодня в Киеве просят одно, а после отказываются от своих слов. Поэтому нельзя ориентироваться на заявления киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден ошибке заявил, что американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin поставлялись в Россию, а не на Украину.