Москва, 4 мая, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Заявления киевского режима противоречивы, поэтому не следует на них ориентироваться. Об этом 4 мая сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Дарья Антонова, ИА REGNUM МИД РФ, 10.02.2022

В МИДе прокомментировали ход переговоров с Украиной, отметив, что сегодня в Киеве просят одно, а после отказываются от своих слов. Поэтому нельзя ориентироваться на заявления киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден по ошибке заявил, что американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin поставлялись в Россию, а не на Украину.