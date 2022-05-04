Уфа, 4 мая, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Штрафы за уличную торговлю в неустановленных местах могут отменить в Башкирии. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

t. me/nsk54_official Несанкционированная торговля

Сообщается, что депутаты госсобрания республики приняли закон, который приостанавливает действие статьи 13.16 кодекса Башкирии об административных правонарушениях.

«В данной статье прописана административная ответственность за уличную торговлю и оказание бытовых услуг на территории общего пользования в неустановленных местах. Мы на время приостанавливаем действие этой статьи — штрафы за указанное правонарушение взиматься не будут», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Спикер республиканского парламента также сообщил, что в неустановленных местах, как правило, люди пожилого возраста продают фрукты и ягоды со своего огорода или домашние заготовки.

«Для них небольшие деньги, вырученные за труд, ­– хорошее подспорье. Вернемся к этому вопросу, когда ситуация в экономике стабилизируется», — подчеркнул Толкачев.

Сообщается, что штрафы не будут применяться в отношении граждан, некоммерческих организаций, а также лиц, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, а также их сотрудников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, глава Башкирии Радий Хабиров поручил создать в регионе временные торговые точки для сбыта продукции, которую вырастили садоводы на своих собственных участках.