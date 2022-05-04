Нью-Йорк, США, 4 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 79 бросков в матче с «Питтсбург Пингвинз». Об этом 4 мая сообщает пресс-служба лиги.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вратарь Игорь Шестёркин в составе сборной России

Шестёркин установил рекорд клуба по отражённым броскам в одном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кроме того, этот результат стал вторым в истории лиги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Питтсбург» со счётом 4:3 одержал победу над «Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ. Победный гол в овертайме забил Евгений Малкин.