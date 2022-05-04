Ереван, , 09:11 — REGNUM Сотрудники полиции Еревана начали задерживать участников акции протеста, перекрывших в столице Армении Киевский мост. Об этом сообщает агентство News Armenia.

По данным журналистов, протестующие оппозиционеры установили на проезжей части бетономешалки и грузовые машины. Активисты кричат: «Армения без Никола», «Полицейский — не Никол». Накануне полиция Еревана задержала 155 участников протестных акций.

Протестующие считают, что переговоры армянских властей с представителями Турции и Азербайджана несут угрозу для жителей Армении и Нагорного Карабаха. Они требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Напомним, протесты в Ереване начались 17 апреля в виде сидячей акции. 25 апреля столицу охватили другие протестные акции. 1 мая в городе прошёл массовый митинг. В оппозиционных партиях объявили о проведении акций гражданского неповиновения.

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