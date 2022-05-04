Вашингтон, 4 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Предстоящая поездка президента США Джо Байдена в Азию и антироссийские санкции были темой переговоров помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и генерального секретаря Совета национальной безопасности Японии Такэо Акибы на встрече 3 мая. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.

Kantei.go.jp Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден

Салливан и Акиба говорили о «подготовке предстоящей поездки президента в Республику Корея и Японию», кроме того, представитель США «дал высокую оценку» мерам, которые японская сторона приняла в связи с проведением российской военной спецоперации на Украине.

Это «санкции, экспортные ограничения, а также гуманитарное содействие и военная помощь Украине», отмечено в заявлении. Стороны договорились и дальше тесно взаимодействовать в политике относительно Москвы.

По словам Акибы, поездка Байдена в Японию станет недвусмысленным сигналом о приверженности США Индо-Тихоокеанскому региону. Вместе с Салливаном они согласились, что встреча американского лидера с японским премьер-министром Фумио Кисидой позволит «подтвердить прочность союза США и Японии» и «принять в регионе меры с целью укрепления сдерживания».

Как сообщало ИА REGNUM, поездка Байдена в Южную Корею и Японию запланирована в период с 20 по 24 мая.

Читайте также: Президент США планирует в конце мая посетить с визитом Японию и Южную Корею