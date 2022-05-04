Париж, 4 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Церемония инаугурации президента Франции Эммануэля Макрона после его переизбрания должно состояться утром 7 мая, передает BFM TV.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Во время официальной инаугурации под председательством председателя Конституционного совета Лорана Фабиуса глава государства получит знак Большого креста Почетного легиона.

В то же время в Доме инвалидов, в нескольких сотнях метров от президентского дворца, будет произведен 21 пушечный выстрел.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон был переизбран на второй президентский срок.