Грозный, 4 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В бункерах на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе украинскими нацистами удерживается свыше 150 мирных жителей, также у киевских боевиков там 170 раненых. Об этом 4 мая заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в видеосообщении, размещенном в его телеграм-канале.

SKFO.gov.ru Рамзан Кадыров

Глава Чечни в своей видеозаписи обратился к командиру националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвав последнего прекратить страдания людей.

«Я, чтобы ребенок не заплакал, все сделал бы, а ты заставляешь страдать сотни людей. <…> У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — сказал Кадыров.

При этом он не уточнил источники такой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к командиру националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денису Прокопенко, скрывающемуся в подземельях завода «Азовсталь» в Мариуполе.