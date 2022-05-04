Красноярск, , 09:07 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировали 14 лесных пожаров на площади 321 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в краевом министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар Donland.ru

Очаги возгораний действовали в девяти районах. В тушении были задействованы 196 человек, применялось 23 единицы техники, десять воздушных судов. Огнеборцы не допустили перехода огня на населённые пункты и объекты экономики.

На утро 4 мая в Красноярском крае действует пять лесных пожаров на площади 528 га — в четырёх районах и Шарыповском муниципальном округе. В тушении принимают участие 110 человек, задействовано 13 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим действует на большей части территории Красноярского края.

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