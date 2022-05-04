Сухой Лог, Свердловская область, 4 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Свердловский областной суд направлено уголовное дело для применения меры принудительного лечения в отношении жителя Тавды Свердловской области. Мужчине инкриминируют убийство двух лиц, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Pixabay.com Убийство

Инцидент произошел в августе 2021 года. Обвиняемый находился в квартире одного из домов в посёлка Алтынай Сухоложского района Свердловской области, распивал спиртные напитки со знакомыми. В какой-то момент у свердловчан возник конфликт. Уралец вооружился топором и нанёс женщине не менее шести ударов по голове. Обвиняемый также напал на мужчину и нанес ему 13 ударов топором и 14 ножом. От полученных травм двое свердловчан скончались на месте происшествия.

Эксперты установили, что мужчина, совершивший убийство, страдает хроническим психическим расстройством. В момент совершения преступления он был невменяем. Материалы уголовного дела направлены в Свердловский областной суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера.