Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Президент США Джо Байден совершил новую оговорку, рассказывая о поставках американского вооружения. Он по ошибке заявил, что американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin поставлялись в Россию, а не на Украину.

Джозеф Байден Marc Nozell

«Перед тем, как Россия напала, мы удостоверились в том, чтобы у России имелись Javelin и другие вооружения для укрепления обороны, чтобы Украина была готова, что бы ни произошло», — сказал президент США в ходе выступления в Алабаме, обращаясь к сотрудникам завода Lockheed Martin.

Он добавил, что помощь позволяет украинцам защищаться так, чтобы США не рисковали вступлением в третью мировую войну.