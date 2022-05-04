Владивосток, , 19:28 — REGNUM В Приморье идёт замена сотен километров водопроводных труб, строительство насосных станций, станций обезжелезивания и водоочистки — в Пожарском муниципальном округе в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» завершается строительство водозабора для жителей сёл Губерово и Новостройка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Питьевая вода rawpixel

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Много лет жители получали воду из реки через подрусловый водозабор. После ввода нового объекта в эксплуатацию водоснабжение населения будет идти из скважин. Это позволит решить проблему качества питьевой воды для более 2 тыс. человек и перебоев в водоснабжении из-за низкого уровня реки. Для водоснабжения Новостройки и Губерово построены три скважины, насосные станции с резервуаром чистой воды, станция водоподготовки и около 8 км сетей. Новые скважины в полном объёме обеспечат потребность населённых пунктов в питьевой воде — 500 кубометров воды в сутки.

Готовность объекта составляет 85%. Ввод водозабора в эксплуатацию планируется в этом году.

«Успешно проведены пусконаладочные работы основного оборудования, завершается монтаж водовода. В мае подрядчик приступает к благоустройству территории», — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Владимир Бабич.

По словам зампредседателя правительства Приморья Елены Пархоменко, главная цель проекта «Чистая вода» — комплексная модернизация водоснабжения городов и районов края.

«По региональному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» новые водозаборы строят в девяти населённых пунктах Приморья. Кроме того, идет разработка проектов реконструкции и строительства в Лесозаводске, Фокино, Дальнегорске.

Нацпроект позволяет обеспечить всё больше и больше населённых пунктов качественным и бесперебойным водоснабжением. Это очень важно, в первую очередь для здоровья нашего населения. Да и в современных условиях перебои с водоснабжением должны полностью отсутствовать. Реализовать это только с помощью местных или регионального бюджетов было невозможно. Важно, что используются современные материалы отечественных производителей», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нефтеюганске (ХМАО) на территории «Водоканала» начинается строительство фильтровальной станции.