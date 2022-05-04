Чита, , 09:03 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 4 мая 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 240 (+19 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем 165 089 пациентов (+34 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет 2670 человек (+1 за последние четверо суток). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 23 человека находится в тяжелом состоянии (+2 за сутки), двое (-1 за сутки) подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 337 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 333 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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