Тоджинский район, Тыва, 4 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Тоджинском районе Тувы состоялось открытие моста, который связал с «большой землёй» шесть поселений с населением 7 тыс. человек. В правительстве республики назвали это событие историческим, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Тувы Тоджинский мост в Туве

По словам главы региона Владислава Ховалыга, это начало нового, «более качественного» периода для местных жителей и района в целом. Мост будет также способствовать строительству высоковольтной ЛЭП, что даст новый импульс развитию территории.

Строительство сооружения длиной 202 метра и шириной более десяти метров началось весной 2020 года. Несмотря на пандемию коронавируса, строителям удалось полностью уложиться в сроки.

«Специально в честь открытия мостовой переправы уроженец Тоджинского кожуна композитор, заслуженный работник культуры Республики Тыва Сергей Бадыраа написал песню «Тоджинский мост», исполнение которой стало яркой и эмоциональной точкой в церемонии открытия исторического объекта», — добавили в правительстве.