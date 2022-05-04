Екатеринбург, 4 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Свердловчанин выплатил 400 тыс. рублей алиментов только после вмешательства судебных приставов. Об этом журналистам сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

R59.fssp.gov.ru Судебные приставы

Мужчина долгое время не платил алименты в пользу своего несовершеннолетнего сына. В результате перед ребенком накопился долг в 400 тыс. рублей. Чтобы восстановить права несовершеннолетнего, на должника составили протокол о привлечении к административной ответственности.

После вмешательства приставов уралец устроился на работу, однако задолженность по алиментам практически не уменьшалась. Тогда приставы арестовали автомобиль мужчины. Во избежание передачи транспортного средства на реализацию, свердловчанин оплатил задолженность в полном объёме.