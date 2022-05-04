Петропавловск-Камчатский, 4 мая, 2022, 09:01 — ИА Регнум. На Камчатке с 1 мая начался пожароопасный период и уже зафиксирован первый лесной пожар — на болоте в Пенжинском районе, который потух самостоятельно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Sledcom.ru Лесной пожар

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«Сейчас начался сезон охоты, люди в лесах начинают разводить костры. Сейчас очень опасный период, если невнимательно отнестись к огню, то могут возникнуть лесные пожары, которые охватывают несколько гектаров леса», — пояснили специалисты агентства лесного хозяйства Камчатки.

Первый лесной пожар действовал на площади 162 гектара, из которых 29 покрыты лесными насаждениями, и потух самостоятельно, так как в той местности ещё лежит снег. Тем не менее будет проведена проверка по установлению причин возгорания и виновных лиц, которые будут привлечены к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО выявили семь нарушителей требований особого противопожарного режима, среди которых двое несовершеннолетние. Все они будут привлечены к административной ответственности, а за детей штрафы заплатят родители.