Грозный, , 09:00 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал свое мнение по вопросу проведения второго этапа спецоперации. Отметив хорошие результаты, которые показали российские военнослужащие в Донбассе, где «много уничтожено азовцев, нациков», он призвал к началу освобождения от неонацистов остальной территории Украины. Кадыров объяснил необходимость продолжения спецоперации тем, что Запад поставляет оружие Украине, а оно расходится среди мирного населения, что может вызвать серьезные последствия.

Рамзан Кадыров Cechnya.gov.ru

«Главное, мое мнение, надо начать второй этап. И конкретно — провести специальную операцию не только на территории и Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие, по их словам, нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже, скажем, мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, чтобы поставить точку, надо начать второй этап и зайти в остальные города Харьков, Киев, Херсон, поставить туда власть, которая будет управлять своим народом и дальше вести диалог во всеми государствами, которые хотят продолжения с нами отношений», — заявил Кадыров в своем видеообращении в Telegram-канале.

Он пояснил, что военнослужащие России «не воюют ради того, чтобы убивать, а воюют ради того, чтобы не убивали». По мнению Кадырова, существует необходимость в продолжении спецоперации для того, чтобы не допустить «в мировом сообществе беспредела, наркоманов, торговли оружием, случайных попаданий ракет».

«Я прошу как воин главу государства принять такое решение и чем быстрее, тем лучше. Так говорят те воины, которые на полях воюют. Мы готовы выполнить любую задачу. … Владимир Владимирович, ждем приказа. Товарищ верховный главнокомандующий, ваша пехота готова на 100%», — подытожил чеченский лидер.

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